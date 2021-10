مسرور بارزانی: درگذشت کالین پاول مایه تاسف است

اربیل (کوردستان٢٤)- نخست وزیر اقلیم کوردستان، برای درگذشت کالین پاول، وزیر اسبق وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، پیام توئیتری منتشر کرد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی توئیتر، نوشت:" درگذشت کالین پاول، وزیر اسبق وزارت امور خارجه آمریکا مایه تاسف است، او در طول زندگی خود دوست اقلیم کوردستان و عراق بود".

نخست وزیر اقلیم کوردستان تاکید کرده است:" با هم تلاش کردیم تا کشور را از دیکتاتوری نجات دهیم. می‌دانم او برای استقرار صلح در منطقه تلاش مداوم داشت".

نخست وزیر اقلیم کوردستان همچنین با خانواده کالین پاول، ابراز همدردی کرده است.

I’m saddened by the passing of former Secretary of State Colin Powell, a lifelong friend of the Kurdistan Region and Iraq.



We worked closely together to rid the country of dictatorship. I know he sought lasting peace for the region.



My thoughts are with his family -mb.