مسرور بارزانی حمایت شورای امنیت سازمان ملل از نتایج انتخابات عراق را تقدیر کرد

اربیل (کوردستان۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز جمعه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰، در توییتی ضمن استقبال از بیانیه‌ی شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از نتایج انتخابات عراق، از همه‌ی طرف‌ها و جریان‌های سیاسی عراق خواست برای تشکیل دولتی فراگیر اقدام نمایند که توانایی ایجاد آینده‌ی بهتر برای ملت‌های عراق را داشته باشد.

در توییت نخست وزیر اقلی کوردستان آمده است که " بیانیه‌ی امروز شورای امنیت سازمان ملل درباره‌ی انتخابات مجلس نمایندگان عراق را تقدیر می‌نمایم."

مسرور بارزانی همچنین، گفته است که "کمک‌های تکنیکی سازمان ملل در عراق و تیم‌های بین‌المللی و اتحادیه‌ی اروپا و دیگران برای نظارت بر انتخابات به موفقیت روند انتخابات کمک کردند."

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در این توییت همچنین نوشت که" از همه‌ی طرف‌های می‌خواهم سریحتر دولتی فراگیر را تشکیل نمایند که توانایی ایجاد آینده‌ی بهتری برای همه‌ی ملت‌های عراق داشته باشد.

I welcome today’s UNSC statement on the Iraqi elections. @UNIraq’s technical assistance, and intl teams from the EU and others were central to the process.



I urge all the parties to quickly form an inclusive govt capable to build a better future for the Iraqi peoples- mb.