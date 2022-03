اربیل (کوردستان ۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، روز یک‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، حمله‌ی بامداد رو یکشنبه تأسیسات آب‌شیرین‌کن و انرژی پادشاهی عربستان سعودی را محکوم کرد.

مسرور بارزانی، توئیتی نوشت: «این حملات مکرر - به زیرساخت‌های غیرنظامی حیاتی، تهدیدی برای بی‌ثبات کردن منطقه‌ای گسترده‌تر است». ما با مردم و دولت پادشاهی عربستان سعودی اعلام همبستگی می‌کنیم.»

I condemn today’s attacks on Saudi Arabia. These repeated attacks — on vital civilian infrastructure threaten to destabilize the wider region.



We are in full solidarity with the people and government of the Kingdom of Saudi Arabia -mb.