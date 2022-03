اربیل (کوردستان ۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱ در رأس‌الخیمه‌ی امارات با شیخ سعود صقر القاسمی امیر رأس‌الخیمه دیدار کرد.

مسرور بارزانی در پی این دیدار در توئیتی نوشت " حسن نیت سران رأس‌الخیمه را در راستای سرآغاز نوینی با ملتمان احساس کردم."

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به همراه هیئت عالی‌رتبه‌ی دولت، به‌منظور شرکت در کنفرانس انرژی که روزهای ۸ و ۹ فروردین در دبی برگزار می‌شود، به امارات متحده‌ی عربی سفر کرده است.

I have felt the goodwill of the leadership of Ras Al Khaimah for a new beginning with our people. pic.twitter.com/A2RmKjImGn