ایران خبر قاچاق اسلحه از این کشور به روسیه را تکذیب کرد

اربیل (کوردستان ۲۴)- دمیترو کولبا وزیر خارجه‌ی اوکراین می‌گوید امیرحسین عبداللهیان وزیر امور خارجه‌ی ایران در یک تماس تلفنی، اتهامات در مورد کمک شرکت‌های ایرانی به قاچاق تسلیحات به روسیه را رد کرده است.

وزیر امور خارجه‌ی اوکراین، روز چهارشنبه ۲۴ فروردین۱۴۰۱، با انتشار توئیتی اعلام کرد امیرحسین عبداللهیان در یک تماس تلفنی گفته است که جمهوری اسلامی ایران "علیه جنگ روسیه با اوکراین است و از راه‌حل دیپلماتیک" حمایت می‌کند.

کولبا همچنین از ارسال "تیم پزشکی" ایران به اوکراین قدردانی کرده است.

تماس تلفنی وزیران خارجه‌ی اوکراین و ایران پس‌ازآن صورت گرفت که روزنامه‌ی گاردین روز گذشته در گزارشی از کمک شرکت‌های ایرانی برای قاچاق سلاح به روسیه خبر داد.

Call with FM Hossein Amir Abdollahian. Iran stands against Russia’s war on Ukraine, supports a diplomatic solution. Grateful to FM Abdollahian for refuting allegations of arms transfers to Russia with the help of Iranian companies, as well as for the medical team sent to Ukraine.