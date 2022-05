مسرور بارزانی در مجمع جهانی داووس به موضوع پیشبرد منافع اقتصادی اقلیم کوردستان خواهد پرداخت

اربیل (کوردستان ۲۴) - مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان که برای شرکت در مجمع جهانی داووس به سوئیس سفر کرده است، روز شنبه ٣١ اردیبهشت، گفت در داووس با نمایندگان کشورها در مورد امنیت انرژی، غذا و تحولات سیاسی و امنیتی به تبادل‌نظر خواهیم پرداخت.

نخست‌وزیر ساعاتی پیش در توئیتی نوشت: " من در داووس هستم تا در این مجمع جهانی شرکت نمایم و دیدگاه‌هایمان را در مورد راهکارهای جدید تجارت، امنیت انرژی و غذا و تحولات سیاسی و امنیتی با شرکت‌کنندگان در این کنفرانس در میان بگذاریم."

مسرور بارزانی در حاشیه‌ی مجمع جهانی داووس دیدارهایی را با رهبران سیاسی و اقتصادی و بازرگانان برگزار خواهد کرد و طی این دیدارها به منابع مختلف درآمد، اهمیت اصلاحات در نظام بانکی، یافتن بازار جدید برای محصولات کشاورزی کوردستان، توسعه‌ی مبادلات بازرگانی و سرمایەگذاری خواهد پرداخت.

I’m in Davos for #WEF22 to join the global debate — to share our perspectives with the political and business community on new trade routes; food and energy security, and political and security developments -mb.