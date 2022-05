مسرور بارزانی در اجلاس داووس به تشریح نظم جدید امنیت در خاورمیانه خواهد پرداخت

اربیل (کوردستان ۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان امروز سه‌شنبه ٣ خرداد ۱۴۰۱، در اجلاس جهانی داووس در پنلی شرکت خواهد کرد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز در سومین روز برگزاری اجلاس جهانی داووس، علاوه بر ادامه‌ی دیدارهایش با مقامات کشورها، به همراه وزیران خارجه‌ی اردن، کویت و عربستان در پنلی به موضوع "نظم جدید امنیت در خاورمیانه" خواهد پرداخت.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز دوشنبه ۲ خرداد نیز در حاشیه‌ی این اجلاس با چندین تن از مقامات عالی‌رتبه‌ی کشورهای جهان گفتگو کرد.

Looking forward to speaking alongside DPM/FM @AymanHsafadi, FM Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, and HH FM @FaisalbinFarhan about the security challenges and opportunities in the Middle East at #WEF22 today. pic.twitter.com/qlpp7PrkY5