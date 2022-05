نیروهای ائتلاف در پایگاه هوایی اربیل رزمایش مشترک واکنش هوایی برگزار کردند

اربیل (کوردستان٢٤) – ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، از برگزاری یک رزمایش مشترک واکنش هوایی در پایگاه هوایی پایتخت اقلیم کوردستان خبر داد.

ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، امروز سه‌شنبه با انتشار یک پیام توییتری، اعلام کرد که ارتش آمریکا و نیروهای مسلح هلند، یک رزمایش مشترک واکنش هوایی در پایگاه هوایی اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، برگزار کرده‌اند.

بر پایه گزارش، این رزمایش در چارچوب ماموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده انجام شده است.

پایگاه هوایی اربیل، میزبان نیروهای ائتلاف بین‌المللی علیه داعش است.

ائتلاف بین‌المللی در توییت خود تاکید کرده است که موفقیت رزمایش، اطمینان می‌دهد نیروها آماده انجام ماموریت هستند.

Recently, @USArmy Soldiers & Dutch forces conducted a joint-aerial response force exercise at Erbil AB, Iraq, in support of OIR's #AdviseAssistEnable mission.



Exercising this capability ensures forces are mission-ready & demonstrates operational support capabilities. #Army247 pic.twitter.com/zNwFYPiNR2