فرمانده پیشمرگ از حمایت مداوم آلمان قدردانی کرد

اربیل (کوردستان٢٤)- فرمانده محور شش نیروهای پیشمرگ اقلیم کوردستان، از آلمان به خاطر حمایت مداوم از نیروهای پیشمرگ قدردانی نمود.

سیروان بارزانی، فرمانده محور شش نیروهای پیشمرگ اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه هفته گذشته از یک هیئت نظامی آلمان استقبال کرد.

فرمانده محور شش نیروی پیشمرگ، با انتشار یک پیام توئیتری اعلام کرد که به همراه سرهنگ الکساندر اشتومر، فرمانده نیروهای آلمان در اقلیم کوردستان، از بسیاری از مکان‌های تاریخی و گردشگری اقلیم از جمله غار شانه‌در، بنای یادبود نسل‌کشی بارزانی‌ها و آرامگاه ملا مصطفی بارزانی، رهبر ملی جنبش کورد، بازدید کرده‌اند.

وی در توئیت خود همچنین از حمایت مداوم آلمان از اقلیم کوردستان و نیروی پیشمرگ قدردانی کرده است.

این درحالی‌ست که مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان نیز روز پنجشنبه از یک هیئت پارلمان آلمان استقبال و از حمایت‌های آن کشور از اقلیم کوردستان قدردانی کرد.

آلمان یکی از اعضای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش است و از نیروی پیشمرگ برای دفاع از اقلیم کوردستان در برابر شبه‌نظامیان داعش، حمایت کرده است.

We visited many historical and touristic sites, Shanidar cave, Barzani Genocide Monument, and #BarzaniNationalMemorial with Col Stühmer, Commander of #German Forces in #KRG and Iraq. We conveyed our gratitude for their continuous support to #Kurdistan and the #Peshmerga. pic.twitter.com/CaQch5hSw2