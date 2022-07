مسرور بارزانی به ندیم زهاوی تبریک گفت

اربیل (کوردستان٢٤)- نخست وزیر اقلیم کوردستان، انتصاب سیاستمدار کورد را به عنوان وزیر دارایی انگلستان تبریک گفت.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، با انتشار پیامی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی توئیتر، انتصاب ندیم زهاوی، سیاستمدار معروف کورد را به عنوان وزیر امور دارایی انگلستان تبریک گفت.

آقای بارزانی در پیام خود خطاب به ندیم زهاوی نوشته است:"انتظار کار مشترک بیشتر و تحکیم دوستی عمیق میان اقلیم کوردستان و انگلستان را داریم".

Congratulations Kak @nadhimzahawi on your appointment as the new Chancellor of the Exchequer @hmtreasury.



I look forward to continue working together to bolster the already strong KRI-UK friendship -mb.