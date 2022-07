مسرور بارزانی: امنیت آب اولویت ما است

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان، از تلاش دولت برای "مدیریت بهتر" بخش آب خبر داد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، درباره تلاش‌های دولت خود برای پیشبرد مدیریت بخش آب در اقلیم کوردستان، یک پیام توئیتری منتشر کرد.

در پیام نخست وزیر اقلیم کوردستان آمده است:"امنیت آب اولویت ما است. ما در راستای کمک به کشاورزان و مردم کوردستان، در حال تلاش برای مدیریت بهتر این منبع گران‌بها هستیم".

Water security is our priority. We are working to better manage this precious resource to help our farmers and every household across Kurdistan. pic.twitter.com/7q1zIuHqm0