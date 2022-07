مسرور بارزانی: ابتکار عمل ما بر طبق قانونی اساسی عراق فدرال است

اربیل (کوردستان ۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، پس از ورود به بغداد اعلام کرد که "موضوعات بسیاری برای گفتگو وجود دارد. ما برای حل مشکلات ۱۷ساله به بغداد آمده‌ایم. "

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز شنبه اول مرداد ۱۴۰۱، پس از ورود به بغداد در توئیتی نوشت: " خوشحال هستم کە بار دیگر به بغداد آمدم. ما موضوعات بسیاری ازجمله مجموعه موضوعات مورد اتفاق و مورد اختلاف برای گفتگو داری.."

مسرور بارزانی گفت که " برای حل مشکلاتی که در طول ۱۷ سال میان ما انباشته شده است، بر طبق قانون اساسی دارای ابتکار عملی هستیم کە حل‌وفصل آن در خدمت همه‌ی عراق و اقلیم کوردستان است."

I’m glad to be back in Baghdad.



We have lots to discuss — the things that bring us together and push us apart.



We have constitutional blueprints to settle our 17-year-old disputes, and win-win solutions in the interest of all of the country, including the Kurdistan Region -mb.