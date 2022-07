آمریکا سلاح و تجهیزات نظامی به نیروهای پیشمرگه اهدا کرد

اربیل(کوردستان۲۴)- کنسولخانه‌ی عمومی آمریکا در اربیل ضمن تأکید بر تعهد واشنگتن در برابر امنیت اقلیم کوردستان از اهدای یک محموله‌ی سلاح و ادوات نظامی به پیشمرگه‌ی کوردستان خبر داد.

کنسول‌خانه‌ی ایالات‌متحده‌ی آمریکا در اربیل اعلام کرد که "ارتش آمریکا اهدای کمک به نیروی پیشمرگه را ادامه می‌دهد."

ایالات‌متحده اعلام کرد که این محموله از ادوات نظامی، اتومبیل و دیگر ملزومات تشکیل‌شده است.

کنسول‌خانه‌ی آمریکا تأکید کرده است که اهدای این کمک‌ها نشانه‌ی تعهد واشنگتن به امنیت اقلیم کوردستان است و آمریکا در همین راستا به همکاری با وزارت پیشمرگه ادامه می‌دهد.

Security cooperation is a team effort! The U.S. military is working closely with the Ministry of #Peshmerga to make sure the right equipment gets to the brave Peshmerga fighting the #ISIS threat. (1-2) pic.twitter.com/GpS6paos05