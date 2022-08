اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان، خواستار اقدام عملی برای پایان بخشیدن به رنج ایزدی‌ها و بازگشت آنان به سرزمین اجدادی خود شد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان در هشتمین سالیاد نسل‌کشی ایزدی‌های شنگال از سوی سازمان تروریستی داعش، در صفحه رسمی خود در شبکە‌ اجتماعی توئیتر پیامی منتشر کرد.

تصاویری که می‌بینید به همراه پیام آقای بارزانی در صفحه رسمی ایشان منتشر شده و جنایات داعش علیه ایزدی‌ها را بازگو می‌کنند.

آقای بارزانی خواستار اقدام عملی برای پایان بخشیدن به رنج ٨ ساله ایزدی‌ها و بازگشت آنان به سرزمین اجدادی خود شده است.

همچنین به ایزدی‌ها اطمینان داده است که دولت اقلیم کوردستان هر کاری که بتواند برای کمک به ایزدی‌ها انجام خواهد داد.

On the 8th commemoration of the Yazidi genocide, I urge our partners to help the community close this painful chapter, return to their ancestral homeland in Sinjar, and bring justice for victims.



After such calamity, Yazidis need to see action.



We will do everything to help. pic.twitter.com/rArzpieutT