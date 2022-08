نچیروان بارزانی روز جهانی یادبود و ادای احترام به قربانیان تروریسم را گرامی داشت

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس اقلیم کوردستان، تاکید کرد که باید برای کمک به قربانیان تروریسم، در عراق اتحاد ایجاد شود.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در روز جهانی یادبود و ادای احترام به قربانیان تروریسم، یک پیام توئیتری منتشر کرد.

در پیام رئیس اقلیم کوردستان آمده است:" ما یاد کسانی را که در کوردستان و در سراسر جهان قربانی تروریسم شدند گرامی می‌داریم".

رئیس اقلیم کورستان تاکید کرده است:" در عراق، ما باید متحد باشیم تا به قربانیان کمک کنیم که زندگی خود را دوباره بیافرینند و با بروز مجدد تروریسم مقابله کنیم".

On International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism, we honor and remember those who have lost their lives to terrorism in Kurdistan and around the world. In Iraq, we must stand united to help victims rebuild their lives and counter resurgence of terror.