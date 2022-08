الهام احمد از تشدید حملات ترکیه در سوریه هشدار داد

اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس کمیته اجرایی شورای دموکراتیک سوریه، افزایش حملات ترکیه در سوریه را موجب احیای تروریسم داعش دانست.

الهام احمد، رئیس کمیته اجرایی شورای دموکراتیک سوریه، امروز یکشنبه، با انتشار یک پیام توئیتری از تشدید تنش با ترکیه هشدار داد و تاکید کرد که احتمال "احیای تروریسم داعش" را افزایش می‌دهد.

این در حالی‌ست که در ١٨ اوت سال میلادی جاری یک پهپاد نظامی ترکیه به شماری از دختران نوجوان که در حسکه در حال بازی والیبال بودند حمله کرد و چهار نفر از آنان را کشت.

رئیس کمیته اجرایی شورای دموکراتیک سوریه، در توئیت خود نوشته است:" ترکیه غیرنظامیان را مورد هدف قرار می‌دهد و دست به قتل عام می‌زند".

وی خاطرنشان کرده:" تشدید حملات ترکیه احتمال احیای تروریسم داعش را در سوریه و منطقه افزایش می‌دهد".

A Turkish UAV bombed a special https://t.co/Uw1EMmyas7 for girls in Al-Hasakah, 4 children were killed.



Turkey targets civilians and commits massacres. I warn #publicopinion.

Turkish escalation increases the chances of reviving ISIS terrorism in Syria and the region. pic.twitter.com/sv5KI3bWIp