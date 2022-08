تصویر خواننده کورد در میدان تایمز نیویورک به نمایش گذاشته شد

اربیل (کوردستان٢٤) – ترانه سرای کورد - هلندی، می‌گوید که با به نمایش گذاشتن تصویر او در میدان تایمز نیویورک، احساس می‌کند شبیه یک ملکه کورد است.

تصویر ناز محمد، خواننده و ترانه سرای کورد - هلندی، روز جمعه گذشته پس از آنکه از سوی اسپاتیفای به عنوان خواننده برتر انتخاب شد، روی بیلبوردی در میدان تایمز نیویورک به نمایش گذاشته شد.

اسپاتیفای در مارس ٢٠٢١، برنامه EQUAL را برای ترویج برابری جنسیتی در عرصه موسیقی راه‌اندازی کرد.

ناز، به کوردستان٢٤ گفت:" اسپاتیفای به من اطلاع داد که به عنوان هنرمند ماه برنامه EQUAL انتخاب شده‌ام که یک کارزار زیبا است و از زنان هنرمند حمایت می‌کند .. فکر نمی‌کردم که آنها ترانه کوردی (آزادی) من را برای این کارزار انتخاب کنند، چرا که به یک زبان و موسیقی خاص اجرا شده است، همچنین تصویری از من خواستند که روی بیلبوردی در میدان تایمز نیویورک به نمایش بگذارند و من تصمیم گرفتم عکسی از خودم را در لباس کوردی برایشان بفرستم. احساس می کنم شبیه یک ملکه کورد در مرکز نیویورک هستم".

ترانه (آزادی)، اولین ترانه کوردی ناز محمد است که به تازگی منتشر کرده، او تصمیم دارد یک ترانه کوردی دیگر اجرا کند و گفت:" همیشه به من ‌گفته می‌شد که شیوه‌ای خاورمیانه‌ای دارم، خودم تا ٢ سال پیش متوجه این موضوع نشده بودم، اما بعد دریافتم که ملودی‌های کوردی ایجاد می‌کنم، به نظرم دلیلش آن است که پدر و مادرم در خانه همیشه به موسیقی کوردی گوش می‌دادند و این روی من تاثیرگذار بوده است".

“This is a beautiful campaign that they’re running where they highlight women artists they love and support.”https://t.co/mxYFCgs5G4