اربیل(کوردستان ۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در گفتگو با مصطفی کاظمی نخست‌وزیر عراق فدرال بر تلاش اقلیم کوردستان برای بازگرداندن ثبات به عراق تاکید کرد.

مسرور بارزانی، روز سه‌شنبه ٨ شهریور ۱۴۰۱، در توئیتی نوشت: " از دور جدید خشونت‌ها در عراق بسیار نگران هستم و برای اعلام آمادگی اقلیم کوردستان در راستای بازگشت ثبات به عراق، با مصطفی کاظمی نخست‌وزیر عراق تماس گرفتم."

در بخش دیگری از توئیت نخست‌وزیر اقلیم کوردستان آماده است که " اکنون وقت گفتگوی آزاد و صریح برای حل مشکلات عمیقی است که عراق با آن‌ها روبرو است. لازم است همه‌ی ما این غیرت را به خرج دهیم و به اختلافات اعتراف کنیم. وضعیتی که به آن دچار شده‌ایم نیازمند یک راه‌حل ریشه‌ای است.

I’m deeply troubled by the new cycle of violence in Iraq. I spoke to PM @MAKadhimi to underscore KRG’s readiness to help restore peace and stability for all the country.