اربیل (کوردستان٢٤) – رهبری اقلیم کوردستان، با تشویق طرف‌‌های متخاصم عراقی به گفتگو، به مردم این کشور نوید رهایی از بحران را می‌بخشد.

اگرچه از شدت ناآرامی‌ و خشونت‌های خیابانی در عراق کاسته شده است، اما نیروهای عمده شیعه یعنی جریان صدر و چارچوب هماهنگی شیعه، به عنوان دو نیروی متخاصم، هنوز بر مواضع خود پایفشاری می‌کنند و با اینکه در سطوح مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به حل اختلافات از طریق گفتگو دعوت شده‌اند، اما هیچ تمایلی برای ورود به مذاکرات از سوی آنها دیده نمی‌شود.

در این میان موضع رهبری اقلیم کوردستان نسبت به بحران سیاسی عراق قابل توجه است.

چنانکه از پیام‌های رهبران سیاسی اقلیم برمی‌آید، بحران موجب نگرانی آنها شده و با اینکه از هیچ یک از طرف‌های متخاصم جانبداری نمی‌کنند، بازگشت به گفتگو و مذاکرات را راه‌حل خروج از بحران می‌دانند.

"به خشونت متوسل نشوید"

پرزیدنت مسعود بارزانی، بارها بر حل اختلافات نیروهای سیاسی عراق از طریق مذاکره تاکید نموده‌اند. ایشان در ٣٠ جولای سال میلادی جاری در مراسم استقبال از بقایای اجساد نسل‌کشی بارزانی‌ها از سوی رژیم بعث عراق، تاکید کرد " تنها راه‌ حل برای رفع بحران سیاسی عراق و حل مشکلات و موانع، راه گفتگو، تفاهم و مدارا است".

پرزیدنت بارزانی با تشدید تنش‌های خیابانی نیز پیامی منتشر کرد و ضمن ابراز نگرانی از رویدادها، همه طرف‌ها را به احساس مسئولیت و خویشتن‌داری دعوت کرد و از آنها خواست "برای حل اختلافات به استفاده از سلاح و خشونت متوسل نشوند".

پرزیدنت بارزانی همچنین ابراز امیدواری کرد که عراقی‌ها "به فکر راه‌حلی باشند که خیر و منفعت مردم و کشور در آن باشد".

"به اربیل بیایید"

زمانی که معترضان در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق تجمع کردند و قصد تصرف آن را داشتند، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از اوضاع اعلام و تاکید کرد "ایجاد اختلال در نظام قضایی وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد". همچنین از همه احزاب و معترضان خواست که از نهادهای دولتی و امنیت اجتماعی محافظت کنند و رویه‌های مسالمت‌آمیز در پیش گیرند.

رئیس اقلیم کوردستان در پیامی جداگانه از طرف‌های عراقی دعوت کرد که گفت‌وگوی جدی برای عبور از بحران را در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان آغاز کنند.

و نیز خاطرنشان کرد:" شرایط کشور نیازمند به‌کارگیری نهایت خردمندی، بازگشت به منطق، آغاز گفت‌وگوی ملی و مسئولانه و همکاری همه است تا عراق بتواند از این شرایط سخت رهایی یابد و اوضاع از کنترل خارج نشود".

دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال بر سر موضوع‌های مختلفی همچون حاکمیت بر مناط‌ق کوردستانی خارج از حوزه اداری اقلیم کوردستان، استخراج و صادرات نفت و گاز اقلیم، سهم اقلیم از بودجه عمومی عراق و حقوق نیروهای پیشمرگ که در قانون اساسی به عنوان بخشی از ساختار دفاعی عراق از آن یاد شده است، اختلافات عمیقی دارند و دولت اقلیم با اینکه در حل این اختلافات به دلیل عدم پایبندی دولت فدرال به قانون اساسی عراق، انتقادات شدیدی را بر آن وارد می‌داند، اما همچنان حفظ ثبات و امنیت عراق را در اولویت قرار داده و کماکان طرف‌های عراقی‌ را به پرهیز از خشونت و بازگشت به میز مذاکرات تشویق کرده است.

"تفاوت‌ها را بپذیرید"

با افزایش تنش‌ها در عراق، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان ضمن اینکه با مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق تماس تلفنی برقرار کرد، در یک پیام توییتری با ابراز نگرانی عمیق از وقوع خشونت‌ها در عراق، آمادگی دولت اقلیم را برای همکاری و هماهنگی با دولت فدرال و در راستای برقراری صلح و ثبات در سراسر عراق اعلام کرد.

آقای نخست وزیر در پیام خود تاکید کرد:" زمان آن فرا رسیده است که گفت‌وگوی همه‌جانبه و صریح درباره مسائل عمیق و حساس که گریبان کشور را گرفته‌اند انجام شود".

ایشان بر پذیرش تفاوت‌ها و ضرورت حل ریشه‌ای برای عبور از بحران عراق تاکید کرد.

