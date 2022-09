مسرور بارزانی انتخاب لیز تراس را به عنوان نخست وزیر جدید انگلستان تبریک گفت

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان، از انتخاب نخست وزیر جدید بریتانیا و تاثیر آن بر روابط دوجانبه، ابراز امیدواری کرد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، در یک پیام توئیتری انتخاب خانم لیز تراس را به عنوان نخست وزیر جدید انگلستان به وی تبریک گفت.

در پیام نخست وزیر اقلیم کوردستان آمده است:" مطمئنم که با رهبری شما، روابط میان اقلیم کوردستان و انگلستان پیشبرد بیشتری خواهد داشت".

Congratulations @trussliz on your appointment as UK Prime Minister.



I am confident that engagement between the Kurdistan Region and the United Kingdom will continue to thrive under your leadership -mb.