اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان از تامین دارو با کیفیت بهتر و هزینه پایین‌تر برای شهروندان اقلیم خبر داد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه این هفته، در یک پیام توئیتری اعلام کرد؛ دولت اقلیم اقدام به تامین دارو با کیفیت بهتر برای شهروندان خواهد کرد.

در پیام نخست وزیر اقلیم کوردستان آمده است:" دولت اقلیم کوردستان، از امروز در راستای عرضه داروی بهتر به شهروندان، اصلاحات اساسی آغاز کرده است".

آقای بارزانی، تاکید کرده است که با عقد قراردادهای شفاف، دارو با کیفیت بهتر و هزینه پایین‌تر برای شهروندان تامین می‌شود.

The Government has today launched a groundbreaking reform to the procurement of generic medicine across Kurdistan. Through transparent contracts, we will provide our citizens with better quality medicine at a lower cost to the KRG. https://t.co/1OBdJf2lVQ