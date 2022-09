اربیل (کوردستان٢٤) – مخفی‌گاه‌های داعش در کوه قر‌ه‌چوغ منهدم و مقادیری سلاح و مواد منفجره در آنها کشف و ضبط شدند.

سیروان بارزانی، فرمانده محور ششم نیروی پیشمرگ کوردستان، روز پنجشنبه این هفته با انتشار یک پیام توییتری، اعلام کرد که نیروهای پیشمرگ در عملیاتی علیه شبه‌نظامیان داعش در کوه قره‌چوغ در مخمور، مخفی‌گاه‌های داعش را منهدم کرده‌اند.

این فرمانده نیروهای پیشمرگ در توییت خود نوشته است:"پیشمرگان دلیر کوردستان در محور شش، عملیاتی را در جنوب کوه قره‌چوغ انجام دادند. شش مخفی‌‌گاه را در مدت دو روز منهدم کردند".

همچنین تاکید کرده است که نیروهای پیشمرگ در مخفی‌‌گاه‌‌ها، مقادیری "سلاح، مواد منفجره و سایر تجهیزات مورد استفاده برای ساخت بمب را کشف و ضبط کردند".

وی افزود: "خوشبختانه در نیروهای پیشمرگ تلفات جانی نداشتیم".

Brave #Peshmerga of #Kurdistan at Sector 6 conducted an operation in south of Qarachox mountain. 36 caves were compromised over 2 days. They seized weapons, explosives, and other equipment used for making explosives. Thankfully, there is no casualties on Peshmerga side. pic.twitter.com/eMApjyn6oo