در تحولات پس از مرگ ژینا امینی صدها نفر کشته، مجروح و بازداشت شدند

اربیل(کوردستان ۲۴)- واکنش‌ها به مرگ ژینا (مهسا) امینی دختر ٢٢ ساله‌ی در بازداشتگاه نیروهای گشت ارشاد در تهران طی چند روز گذشته باعث تحولات جدیدی در شرق کوردستان و ایران شده است.

ژینا امینی به خاطر خودداری اداره‌ی ثبت‌احوال ایران از ثبت برخی از اسامی کوردی، خانواده‌اش مجبور به انتخاب نام "مهسا" برای شناسنامه وی شده‌اند.

اتحادیه‌ی اروپا «قتل» مهسا امینی را محکوم کرد

در جدیدترین واکنش‌های بین‌المللی به مرگ ژینا امینی اتحادیه‌ی اروپا و فرانسه در بیانیه‌های جداگانه‌ای به جان باختن مهسا امینی واکنش نشان دادند.

اتحادیه‌ی اروپا با تأکید بر «جراحات وارده در بازداشتگاه پلیس» به مهسا امینی نوشت: «آنچه برای او اتفاق افتاد غیرقابل‌قبول است و عاملان این قتل باید پاسخگو باشند.»

در ادامه‌ی بیانیه‌ی اتحادیه‌ی اروپا آمده است" «ضروری است که مقامات ایرانی اطمینان حاصل کنند که حقوق اساسی شهروندان رعایت می‌شود و کسانی که تحت هر نوع بازداشت هستند، در معرض هیچ‌گونه بدرفتاری قرار نمی‌گیرند.»

وزارت خارجه‌ی فرانسه نیز در بیانیه‌ای نوشت: «دستگیری و سپس مرگ مهسا امینی به دست پلیس امنیت اخلاقی ایران عمیقاً تکان‌دهنده است. فرانسه این دستگیری و خشونتی را که منجر به مرگ او شد محکوم می‌کند.»

در این بیانیه همچنین بر انجام «هرچه سریع‌تر تحقیقات شفاف برای روشن شدن شرایط این فاجعه» تأکید شده است.

رئیس مجلس ایران: عده‌ای در داخل در جهت خواست دشمن حرکت می‌کنند

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه‌ی علنی روز سه‌شنبه ۲۹ شهریور، در نطق میان دستور مجلس شورای اسلامی گفت: درگذشت خانم مهسا امینی را به خانواده‌ی محترم ایشان تسلیت می‌گویم، درگذشت ایشان، داغی بر دل‌های ما گذاشت.... لازم است کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی با حداکثر دقت و موشکافی کامل تمامی زوایا، در سریع‌ترین زمان ممکن نتیجه‌ی کارشناسی خود را برای اطلاع نمایندگان و مردم شریف ایران گزارش کند."

قالی‌باف در ادامه‌ی این سخنان اعتصاب در شهرهای کوردستان و برگزاری تجمع در دیگر شهرهای ایران را بە "دشمن" نسبت داد و گفت:"ه دشمن همانند رویه همیشگی خود به دنبال موج‌سواری از هر اتفاقی است و التهاب آفرینی و ایجاد آشوب در کشور را در دستور کار خود قرار داده است. قالباف همچنین گفت کە " عده‌ای در داخل نیز خواسته یا ناخواسته در جهت خواست دشمن حرکت می‌کنند."

مرگ ۳ نفر و بیش از ۲۰۰ مجروح نتیجه‌ی واکنش مردم به مرگ "ژینا"

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که موضوع حقوق بشر در شرق کوردستان را پیگیری می‌کند، روز سه‌شنبه در آخرین گزارش خود اعلام کرد که" در جریان اعتصابات و اعتراضات روز دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ (۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲) دست‌کم ۳ شهروند کشته شده و ۲۲۱ شهروند دیگر زخمی شده‌اند که وضعیت ١٢ نفر از آنان وخیم گزارش شده است." هنگاو همچنین اعلام کرده است که " بیش از ۲۵۰ شهروند کورد به‌صورت قهری مورد ربایش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند."

بر طبق گزارش هه‌نگاو "روز دوشنبه ۲٨ شهریور ۱۴۰۱، در ۲۴ شهر کوردستان مردم به نشانه‌ی اعتراض به قتل ژینا امینی اعتصاب نموده و در ۱۳ شهر نیز تجمع اعتراضی برگزار شده است."

نت بلاکس: سه ساعت و نیم اینترنت قطع بود

نت بلاکس، نهاد ناظر بر وضعیت اینترنت جهانی اعلام کرد که روز گذشته در شهرهای کردنشین ایران تقریباً سه ساعت و نیم دسترسی به اینترنت قطع بود.

این نهاد گفت که طبق داده‌های آن‌ها از شامگاه دوشنبه ۱۹ سپتامبر اینترنت جهانی در بخش‌هایی از استان کردستان در غرب ایران به‌صورت کلی قطع بود.

این نهاد تأیید کرد که قطعی جزیی در اینترنت تهران نیز مشاهده شده است.

ایلان ماسک: «درخواست معافیت تحریمی را ارائه می‌کنیم»

ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس‌ایکس روز دوشنبه در حساب کاربری خود در توییتر اعلام کرد که اسپیس ایکس قصد دارد از دولت آمریکا معافیت از تحریم‌ها علیه ایران را درخواست کند تا از طریق ماهواره‌های استارلینک خدمات اتصال اینترنتی ارائه شود.

ماسک در پاسخ به سؤال یک خبرنگار گفت: «استارلینک برای معافیت‌های تحریمی علیه ایران درخواست خواهد داد تا بتواند خدمات خود را در آنجا ارائه دهد.

ایلان ماسک پیش‌ازاین گفته بود که استارلینک اکنون در تمام قاره‌ها ازجمله قطب جنوب در دسترس است، زیرا این شرکت قصد دارد تا ۴۲ هزار ماهواره را برای برقراری ارتباط پرسرعت به فضا پرتاب کند.

پروژه‌ی استارلینک که در پایان سال ۲۰۲۰ اجرایی شد دسترسی به اینترنت را به‌ویژه در مناطقی که شبکه‌های ثابت و تلفن همراه ضعیفی دارند ارائه می‌کند. بااین‌حال برای دسترسی به این شبکه باید مجهز به آنتن و مودم و اشتراک بود.

ℹ️ Update: Four protesters are reported killed in #Iran's Kurdish region as authorities open fire and impose a ~3.5 hour regional internet blackout. The incident follows partial disruptions in Tehran and other cities from Friday #Mahsa_Amini



📰 Report: https://t.co/8cCHIJAADQ pic.twitter.com/e5EUZIw0Bq