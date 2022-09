اربیل (کوردستان٢٤) – ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که با تمدید و امضای تفاهم‌نامه با اقلیم کوردستان، پایبندی خود را به تدوام حمایت از نیروی پیشمرگ نشان می‌دهد.

روز چهارشنبه ٢١ سپتامبر، سلست والاندر، دستیار وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و شورش اسماعیل، وزیر امور پیشمرگ دولت اقلیم کوردستان، در راستای ادامه حمایت‌ها از نیروی پیشمرگ، تفاهم‌نامه‌ای را تمدید و امضا کردند.

در بیانیه مشترک طرفین که پس از امضای تفاهم‌نامه منتشر شد، آمده است:" این تفاهم‌نامه که برای اولین بار در سال ٢٠١٦ امضا شد، نشان‌دهنده همکاری دیرینه بین ایالات متحده و مردم اقلیم کوردستان عراق و تعهد مشترک آنها به نابودی داعش است".

بیانیه خاطرنشان کرده که ایالات متحده با امضای این تفاهم‌نامه بر تعهد خود به تدوام حمایت از نیروی پیشمرگ در مبارزه با داعش تأکید می‌کند.

Pleased to join @IKRPresident Kak Nechirvan this morning for the MoU signing between the Ministry of Peshmerga Affairs and the US.



This MoU signals renewed confidence in our whole-of-govt reform program and our longstanding partnership with the US in the war on terrorism. pic.twitter.com/3GdZ9bKRg2