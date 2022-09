اربیل (کوردستان۲۴)- ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی، روز جمعه اول مهرماه ١٤٠١، با انتشار توییتی از فعال شدن اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای ایرانیان خبر داد.

ماسک در توییتی بسیار کوتاه در پاسخ به این توییت نوشت: «استارلینک فعال می‌شود. او پیشتر و در پی تقاضای کاربران ایرانی برای ارائه‌ی پوشش اینترنت ماهواره‌ای اعلام کرده بود که به دنبال دریافت معافیت از تحریم‌های ایالات‌متحده علیه جمهوری اسلامی برای ارائه خدمات اینترنت به مردم ایران است.

ماسک روز دوشنبه نیز در پاسخ به یکی از کاربران ایرانی شبکه‌ی اجتماعی توییتر مبنی بر امکان ارائه خدمات اینترنت استارلینک به مردم ایران نوشت: «استارلینک در این زمینه خواستار معافیت از تحریم‌های ایران خواهد شد.»

ایلان ماسک در توئیتی نوشت: ما امروز برای پیشبرد آزادی اینترنت و جریان آزاد اطلاعات برای مردم ایران اقدام کردیم و مجوز عمومی را برای دسترسی بیشتر آنها به ارتباطات دیجیتال برای مقابله با سانسور دولت ایران صادر کردیم.

We took action today to advance Internet freedom and the free flow of information for the Iranian people, issuing a General License to provide them greater access to digital communications to counter the Iranian government’s censorship.