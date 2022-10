اربیل (کوردستان٢٤) – پنجاه و چهار کشور جهان از ایران خواستند که به اعمال زور علیه معترضان پایان دهد.

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با انتشار بیانیه‌ای در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی توییتر، اعلام کرد:" ٥٤ کشور در سراسر جهان، بیانیه‌ای را امضا کردند که از سوی شیلی و اسپانیا پیشنهاد شده بود و از ایران می‌خواهد از اعمال زور علیه معترضان مسالمت‌جو دست بردارد".

رابرت مالی تاکید کرده:" زمان آن فرا رسیده است که رهبران ایران به این فراخوان جهانی توجه کنند و به خشونت علیه مردم خود پایان دهند".

Fifty-four countries across the globe signed a stmt proposed by Chile and Spain urging Iran to stop using force against peaceful protestors. Time for Iran's leaders to listen to this world-wide call and end the violence against their people. https://t.co/og8jJm2TBz