مسرور بارزانی به ریشی سوناک تبریک گفت

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان، آغاز به کار نخست وزیر جدید انگلستان را به وی تبریک گفت.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه در یک پیام توییتری به ریشی سوناک، نخست وزیر جدید انگلستان، تبریک گفت.

آقای بارزانی، در پیام خود بر کار مشترک با نخست وزیر جدید انگلستان در راستای تحکیم بیشتر روابط دوستانه بین اربیل و لندن تاکید کرده است.

امروز سه‌شنبه چارلز سوم، پادشاه انگلستان، ریشی سوناک، عضو منتخب حزب محافظه کار انگلستان را به عنوان نخست وزیر جدید آن کشور به تشکیل کابینه جدید مامور کرد و دوران نخست وزیری او آغاز شد.

Congratulations @RishiSunak on your appointment as the UK Prime Minister. I look forward to working closely with you to further our cooperation and build on the strong KRI-UK friendship -mb.