آمریکا: یک روز دیگر نقض آشکار تمامیت ارضی عراق از سوی ایران

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر عراق، می‌گوید که شورای امنیت ملی این کشور در خصوص حملات هوایی ایران به اقلیم کوردستان، نشست برگزار می‌کند و سفیر آمریکا در عراق نیز تاکید کرده که مردم عراق از یک همسایه انتظار چنین حملاتی را ندارند.

به دنبال حمله هوایی امروز ایران به پایگاه حزب آزاد کوردستان در منطقه پردی در اطراف اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، آلینا رومانوفسکی، سفیر ایالات متحده در عراق، یک پیام توییتری منتشر کرد و با اشاره به حملات، نوشت:" مردم عراق انتظارشان از یک همسایه این نیست".

در پیام سفیر آمریکا آمده است:" یک روز دیگر، نقض آشکار تمامیت ارضی عراق از سوی ایران. مردم عراق سزاوار این حملات تقریبا روزانه به اقلیم کوردستان، نیستند".

رومانوفسکی خاطرنشان کرده است:"حملات فقط ثبات، امنیت و حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند".

سخنگوی پارت آزاد کوردستان، از احزاب کورد مخالف ایران، به کوردستان٢٤ گفت؛ پایگاه‌هایی که ایران آماج حملات کرده، قبلا تخلیه شده‌اند و حملات تلفات جانی در پی نداشته‌اند.

همچنین جنین هانس پلاسخارت، نماینده سازمان ملل در عراق، پس از حمله هوایی امروز ایران، در یک پیام توییتری از تکرار حملات ابراز تاسف کرد و نوشت:" متاسفانه ما فقط می‌توانیم پیام‌هایمان را تکرار کنیم".

او حملات ایران را غیرقابل تحمل دانسته و تاکید کرده است:" عراق باید متحدانه واکنش نشان دهد، تا فضا برای خصومت بیشتر فراهم نشود".

پلاسخارت متذکر شده است:" قوی بودن در خارج از کشور با ایجاد اتحاد در داخل آغاز می‌شود".

Unfortunately, we can only repeat ourselves. Ongoing Iranian attacks are intolerable. Iraq must act as one in order not to give room to further hostilities. Strength abroad begins with unity at home. #Erbil #Baghdad https://t.co/3KHRQn9Kmn