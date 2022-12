انگلستان صادرات انار اقلیم کوردستان را تبریک گفت

اربیل (کوردستان٢٤) – با وارد شدن اولین محموله انار اقلیم کوردستان به بازارهای خلیج، انگلستان به دولت اقلیم، تبریک گفت.

سرکنسول انگلستان در اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه، در یک پیام توئیتری، صادرات اولین محموله انار اقلیم کوردستان به بازارهای خلیج را تبریک گفت.

به همراه پیام تبریک کنسولگری انگلستان، عکس‌ جعبه‌های انار صادراتی اقلیم نیز منتشر شده است.

در پیام آمده است: "ما انارها را در دفترمان امتحان کردیم – خوشمزه بودند!".

اقلیم کوردستان به تازگی اعلام کرده که اولین محموله انار صادراتی را وارد بازارهای امارات متحده عربی کرده است و این در چارچوب تلاش‌های دولت اقلیم برای متنوع سازی منابع درآمد توصیف شده است. اقتصاد اقلیم تک‌محصولی و به درآمدهای نفتی وابسته است.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، در یک سخنرانی تلویزیونی اظهار داشت که صادرات اولین محموله انار یک "طرح آزمایشی" بوده و قرار است در آینده سایر میوه‌های اقلیم، از جمله انجیر و انگور نیز صادر شوند.

پیش از این آقای بارزانی با حضور در یکی از مراکز صادرات میوه، حمایت کامل دولت خود را از این ابتکار، اعلام کرده است.

کارزارهای رسانه‌ای متعددی با هدف توسعه بخش کشاورزی اقلیم کوردستان، با هشتگ #hanar راه اندازی شده‌اند.

سفارت سوئد در عراق نیز امروز دوشنبه، در یک پیام توئیتری از نخست وزیر اقلیم کوردستان به خاطر ارسال جعبه انار به عنوان هدیه برای آنها، قدردانی کرده است.

Following Ambassador Jessica Svärdström’s first official visit to the Iraqi Kurdistan Region last week, many thanks to the Prime Minister of the KRG, H.E. @masrourbarzani, for the gift of delicious #Hanar pomegranates. pic.twitter.com/C1Fzc1y6uz