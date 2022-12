اربیل (کوردستان ۲۴) - مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز جمعه ٢ دی‌ماه ۱۴۰۱، در توئیتی ضمن محکوم کردن حمله‌ی مسلحانه‌ی پاریس، گفت که از حمله‌ی شنیع امروز به جامعه کوردها در پاریس که منجر به کشته شدن سه نفر شد، عمیقاً ناراحت است.

I’m deeply troubled by today’s heinous attack on the Kurdish community in #Paris . My thoughts are with the families of the victims. I urge the Kurdish diaspora to exercise restraint. Let’s not excuse violence in any form.

روز جمعه در پی حمله‌ی یک مرد مسلح به مرکز فرهنگی کوردها در پاریس، پایتخت فرانسه، سه نفر کشته شدند.

مسرور بارزانی در این توئیت نوشت: حواس من با خانواده‌های قربانیان است. من از جامعه‌ی کوردستان می‌خواهم که خویشتن‌داری کنند. بیایید خشونت را به هیچ شکلی توجیه نکنیم.»

در پی حمله در مرکز پاریس، درگیری‌های خشونت‌آمیزی بین معترضان کورد و پلیس فرانسه رخ داد و کوردها مقامات این کشور را به عدم محافظت از آنها متهم کردند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر کوردستان گفت که «اعتماد دارم که دوستان فرانسوی ما از هیچ تلاشی برای حفاظت از کورد‌ها در سراسر کشور و محاکمه‌ی عاملان آن حمله دریغ نمی‌کنند».

بارزانی گفت: مردم فرانسه بارها و بارها در کنار ما ایستاده‌اند. ما دارای اشتراکات بسیاری هستیم و باهم با تروریسم مقابله می‌کنیم و از افرادی که به دلیل خشونت و جنگ آواره شده‌اند، مراقبت می‌کنیم. این پیوند بسیار فراتر از عمل نفرت‌انگیز کسانی که جنایت امروز را مرتکب شدند، دوام خواهد آورد.»

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه این حمله را محکوم کرد و افزود: کوردها در فرانسه در قلب پاریس هدف یک حمله‌ی نفرت‌انگیز قرار گرفتند

بسیاری از شخصیت‌های جهان ازجمله آنتونی بلینکن، وزیر خارجه‌ی آمریکا با قربانیان کورد این حمله ابراز همدردی کردند

بلینکن در توئیتی خود نوشت: احساس من با اعضای جامعه کرد و مردم فرانسه در این روز غم‌انگیز است.

My deepest sympathies go out to the victims of the attack at the Kurdish cultural center in Paris. My thoughts are with the members of the Kurdish community and people of France on this sad day.