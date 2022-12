اربیل (کوردستان٢٤) – پسر کاشف اسکلت‌های انسان نئاندرتال در غار شانه‌در، می‌گوید که شانە‌در خانه همه انسان‌ها است.

جان سولکی، در ماه سپتامبر از غار شانه‌در بازدید کرد، غاری که پدرش، باستان‌شناس معروف، دکتر رالف سولکی، در اواسط دهه ١٩٥٠، اسکلت نئاندرتال‌های باستانی را در ‌آن کشف کرد.

او به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:"این غار، خانه همه انسان‌ها و نمادی برای مردم اقلیم کوردستان است".

اسکلت نئاندرتال‌هایی که دکتر سولکچی در دهه ١٩٥٠ در غار شانه‌در کشف کرد، ٣٥ تا ٦٥ هزار سال قدمت داشتند. او در مجموع هشت استخوان یک انسان بالغ و دو نوزاد را کشف کرد.

جان، همچنین از مردم اقلیم کوردستان که مجسمه پدرش را در اطراف غار شانه‌در نصب کرده‌اند، قدردانی کرد و گفت: "این یک ادای احترام واقعی است برای او... وقتی به غار شانه‌در فکر می‌کنم، در واقع در فکر بازگشت به خانه‌ام هستم، من از چند جهت به آن فکر می‌کنم".

پسر باستان‌شناس معروف، می‌گوید:" شانه‌در بخشی از زندگی من بود و همچنان بخشی از زندگی من است، وقتی که کودک خردسالی بودم درباره شانه‌در شنیدم، زمانی که والدینم درباره تحقیقات باستان‌شناسانه‌ خود در لبنان، سوریه، ایران و عراق حرف می‌زدند".

جان، غار شانه‌در را خانه همه انسان‌ها می‌داند و می‌گوید:" اگرچه نئاندرتال‌ها از نظر جسمی شبیه ما نبوده‌اند، اما بسیاری از ویژگی‌های ما را داشته‌اند".

و نیز تاکید کرد که غار شانه‌در میراثی مهم برای بشریت است.



