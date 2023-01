اربیل(کوردستان ۲۴)- مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان پس از دیدار روز چهارشنبه با محمد شیاع السودانی گفت که این دیدار" به موقع و سازنده بود".

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان امروز چهارشنبه ٢١ دی‌ماه ۱۴۰۱، در بغداد مورد استقبال محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق فدرال قرار گرفت.

بارزانی در توئیتی فیلم دیدار خود با محمد شیاع السودانی را منتشر کرد و نوشت: "دیدار ما با نخست‌وزیر عراق به موقع و سازنده بود.

مسرور بارزانی گفت: در این نشست هماهنگی در زمینه‌های انرژی، امنیت و بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

