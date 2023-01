اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان، از تصمیم جدی خود برای توسعه تجاری اقلیم در سطح بین‌المللی خبر داد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه با انتشار یک پیام توئیتری اعلام کرد که شرکا به توسعه تجاری اقلیم کوردستان، کمک می‌کنند.

آقای بارزانی در پیام خود تاکید کرده‌ است که در مدت کمتر از ٩ ماه، موفق به عرضه محصولات تازه کوردستان به بازارهای چهار کشور خلیج شده‌اند.

همچنین خاطرنشان کرده است:"من مصمم هستم که مسیرهای تجاری جدید را تثبیت کنم، صادرات بیشتری داشته باشیم و در سایر زمینه‌ها از جمله بانکداری، انرژی و فن‌آوری مالی، سرمایه گذاری کنیم".

ایشان در پیام خود نوشته است: "شرکای ما کمک خواهند کرد".

نخست وزیر اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ١٦ ژانویه به منظور شرکت در اجلاس جهانی داووس ٢٠٢٣ (مجمع جهانی اقتصاد)، وارد کشور سوئیس شد و در دیدارهایش با شخصیت‌های برجسته بین‌المللی در حاشیه این اجلاس، پیشبرد اوضاع اقتصادی اقلیم را به گفتگو گذاشت.



