اربیل(کوردستان ۲۴)- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان شامگاه روز پنج‌شنبه ٢٧ بهمن ماه ١٤٠١ به وقت اربیل در کاخ الیزه با امیانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد.

نخست‌وزیر در پی این دیدار با انتشار توئیتی تصریح کرد کە اقلیم کوردستان و فرانسه متحدی با دیدگاه مشترک هستند.

مسرور بارزانی در این توییت نوشت که " ما با هم به دفاع از جهان در برابر داعش کمک کردیم. اکنون ما در حال ایجاد روابط تجاری و سرمایه‌گذاری برای حفظ مردم خود هستیم."

Pleased to see President @EmmanuelMacron in the Élysée today.



Together we helped safeguard the world from ISIS. Now we’re building trade and investment ties to sustain our peoples.



France is an ally with a common vision; enhancing our region and the security of Europe -mb. pic.twitter.com/qytdX7kBMc