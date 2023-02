مسرور بارزانی به امدادرسانان: شما همچون سفیران ما حسن نیت مردم کوردستان را نشان دادید

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان، از تیم امدادرسانی اقلیم به زلزله‌زدگان ترکیه و سوریه، به عنوان سفیران حسن نیت مردم کوردستان، یاد کرد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه با انتشار پیامی در حساب توییتری خود، از تیم امدادرسانی اقلیم کوردستان به زلزله‌زدگان ترکیه و سوریه، قدردانی کرد.

در پیام آقای بارزانی آمده است:" آنچه شما انجام دادید از تلاش برای امدادرسانی و نجات بیشتر بود، شما همچون سفیران ما خدمت کردید و حسن نیت مردم کوردستان را نشان دادید".

و نیز تاکید کرده است:"در هر زمان و در حد توان به نیازمندان کمک می‌کنیم، این رسم دیرین مردم کورد است".

و بار دیگر از امداد رسانان اقلیم قدردانی کرده و به آنان خوش آمد گفته است.

آقای نخست وزیر، امروز در ورودی شهر اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، از تیم امدادرسانی که برای کمک به زلزله‌زدگان ترکیه و سوریه به آن کشورها رفته بودند، استقبال کرد.

What you did goes beyond search and rescue efforts; you served as our ambassadors, carrying the goodwill of the Kurdish people.



Whenever we can, and whatever our means, we help.



That’s the Kurdish story.



Thank you and welcome home -mb. pic.twitter.com/NVzLfaLxRB