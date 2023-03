مسرور بارزانی: آلمان همیشه دوست و همکار ما بوده است

اربیل (کوردستان ۲۴)‌- مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان می‌گوید آلمان همیشه دوست و متحد اقلیم کوردستان بوده و برای شکست دادن داعش با یکدیگر همکاری کرده‌اند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر آلمان شامگاه چهارشنبه ١٧ اسفند ۱۴۰۱ در توئیتی نوشت: آلمان همیشه یک دوست و متحد بوده است و در شکست‌دادن داعش با هم همکاری کرده‌ایم.

در بخش دیگر توئیت مسرور بارزانی آمده است: اهداف ما یکسان است: کوردستان باثبات و قوی، تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه و حمایت از ایزدی‌ها.

