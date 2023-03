اربیل (کوردستان۲۴)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲، در واکنش به حکم دادگاه فرانسه در مورد صادرات نفت اقلیم کوردستان در پیامی تصریح کرد کە تفاهم اخیر با بغداد مبنای خوبی برای حل‌وفصل موضوع مربوط به تصمیمی است کە امروز دادگاه صادر کرده است.

مسرور بارزانی در این پیام توئیتری افزود تیمی از دولت اقلیم کوردستان فردا به بغداد سفر می‌کند تا مذاکرات را بر اساس حسن نیت ادامه دهد.

متن پیام نخست‌وزیر اقلیم کوردستان:

تفاهم اخیر ما با بغداد مبنای خوبی برای حل مسائل مربوط به تصمیم امروز دادگاه است. تیمی از دولت اقلیم کوردستان فردا به بغداد سفر خواهد کرد تا بر اساس حسن نیت مذاکرات را ادامه دهد.

Our recent understandings with Baghdad have laid the groundwork for us to overcome the arbitration ruling today.



A team from the KRG will visit Baghdad for talks tomorrow to build on the goodwill of our discussions -mb.