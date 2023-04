اربیل (کوردستان ۲۴)– "مارک پرایسون ریچاردسون" سفیر بریتانیا در عراق، در توییتی نوشت:"مقامات عراقی در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۴ میلیون قرص مخدر کاپتاگون را توقیف کرده‌اند."

وی افزود:"کشورش تعدادی از دست اندرکاران تولید این مخدر را تحریم و با عراق و شرکای منطقه‌ای برای مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر همکاری می کند."

انتشار این توئیت سفیر بریتانیا در عراق فدرال در حالی است کە رسانه‌های خبر روزانه اخبار کشف مواد مخدر و دستگیری قاچاقچیان و توزیع کنندگان این مواد را از سوی نیروهای امنیتی منتشر می‌کنند.

In the first half of 2022, Iraqi authorities seized 14m+ captagon pills. Captagon ruins lives, supports crime & contributes to regional instability. The UK has sanctioned a number of those involved and is working with Iraq and regional partners to tackle illicit drugs. https://t.co/zwY1u0sQun