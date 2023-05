وزارت خارجه آمریکا: حمایت از اقلیم کوردستان مایه افتخار است

اربیل (کوردستان٢٤) – وزارت امور خارجه آمریکا، حمایت آن کشور از اقلیم کوردستان را مایه افتخار دانست.

وزارت امور خارجه آمریکا، درباره سفر باربارا لیف، دستیار وزیر خارجه آن کشور به اقلیم کوردستان و دیدارهایش با پرزیدنت مسعود بارزانی، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم و مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، پیام‌های توئیتری جداگانه‌ منتشر کرده است.

وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده:"مایه افتخار است که دولت آمریکا چندین دهه از اقلیم کوردستان و مردم آن حمایت کرده است".

و نیز خاطرنشان کرده:"مشارکت ایالات متحده و اقلیم کوردستان همچنان قوی و گسترده است".

روز چهارشنبه، سوم می، باربارا لیف، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، وارد پایتخت اقلیم کوردستان شد و با مقام‌های بلند پایه اقلیم دیدار کرد.

در دیدارها، روابط بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق، مورد توجه قرار گرفت.

