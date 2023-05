اربیل (کوردستان۲۴)-رئیس اقلیم کوردستان ضمن تبریک تاج‌گذاری پادشاه چارلز سوم گفت: اطمینان دارم روابطمان ادامه خواهد داشت.

نچیروان بارزانی در توئیتی به مناسبت تاج‌گذاری چارلز سوم، پادشاه بریتانیا نوشت: از طرف مردم اقلیم کوردستان، تاج‌گذاری پادشاه چارلز سوم را به‌عنوان پادشاه بریتانیای مقیم مشترک‌المنافع را صمیمانه تبریک می‌گویم.

رئیس اقلیم کوردستان در این توئیت نوشت: مطمئن هستم که روابط بین اقلیم کوردستان و عراق با بریتانیا تحت حاکمیت اعلی‌حضرت ادامه خواهد داشت.

مراسم تاج‌گذاری چارلز سوم در شهر لندن پایتخت پادشاهی متحد بریتانیا با حضور روسای جمهور و نخست‌وزیران و پادشاهان کشورها برگزار شد. لطیف رشید، رئیس‌جمهور عراق فدرال نیز در این مراسم حضور داشت.

این مراسم با حضور صدها نگهبان و نیروهای امنیتی در کاخ باکینگهام در ناحیه‌ی وست مینستر برگزار شد.

مراسم تاج‌گذاری ۱۰۰ میلیون پوندی یکی از گران‌ترین مراسم در تاریخ بریتانیا است.

چارلز سوم ٨ ماه پس از مرگ مادرش ملکه الیزابت ملکه‌ی بریتانیا به‌عنوان پادشاه بریتانیا تاج‌گذاری کرد.

On behalf of the people of the Kurdistan Region, I extend my heartfelt congratulations to King Charles III on His Majesty’s coronation as the King of the United Kingdom and Commonwealth realms.



I’m confident that the ties between Kurdistan and Iraq with the United Kingdom will…