اربیل (کوردستان ۲۴)-نخست‌وزیر اقلیم کوردستان عراق مراسم تاج‌گذاری را به چارلز سوم پادشاه بریتانیا و ملکه کاملیا تبریک گفت. مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز شنبه (۶ مه ۲۰۲۳) در توییتی نوشت: «به شاه چارلز سوم و ملکه کاملیا تبریک می‌گویم، ما مشتاقانه منتظر تقویت بیشتر روابط خود با بریتانیا تحت حکومت شما هستیم».

بارزانی گفت: "ما همیشه بریتانیا را به‌عنوان یک شریک و دوست قابل‌اعتماد می‌دانیم که هم تاریخ ما را درک می‌کند و هم در حالت در تنگنا قرار گرفتن در کنار ما می‌ایستد."

مراسم تاج‌گذاری پادشاه چارلز سوم امروز در کلیسای وست مینستر لندن با حضور خانواده‌ی سلطنتی و بسیاری از مهمانان برگزار شد.

Congratulations to King Charles III and Queen Camilla.



We look forward to our ties strengthening further under your reign.



We continue to see the United Kingdom as a reliable partner and a friend who both understands our history, and stands by us through our tribulations -mb.