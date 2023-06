اربیل (کوردستان ۲۴)- مسرور بارزانی می‌گوید که دولت سازمان تأمین اجتماعی راه‌اندازی خواهند کرد.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲، در توئیتی نوشت: ما سازمان اجتماعی را طوری سازمان‌دهی خواهیم کرد تا نمونه‌ی برای کل منطقه تبدیل شود.

نخست‌وزیر گفت: یک نظام جامع و پایدار که رفاه کارگران را بهبود می‌بخشد، سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و نقش مهمی در توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی بلندمدت کوردستان خواهد داشت، راه‌اندازی خواهیم کرد.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز چهارشنبه از اداره‌ی تأمین اجتماعی در اربیل بازدید کرد تا در مورد دیجیتالی کردن بایگانی این اداره گفتگو کند. وی گفت" هدف این کار این بود که ما بتوانیم همه‌ی بایگانی را به شکل الکترونیک دربیاوریم و ارائه‌ی خدمات را تسهیل کنیم که کار دولت و کارگران را آسان کند.

نخست‌وزیر گفت: "این کار به کارگران کمک زیادی می‌کند، درعین‌حال نیازهای آنها پس از بازنشستگی تضمین می‌شود. و همچنین مبلغی که دریافت می‌شود مالیات نیست، بنابراین تأمین اجتماعی اصلاً مالیات نیست." تضمین آینده‌ی کسانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند."

