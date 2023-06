مسرور بارزانی: مردم حق انتخاب دارند

اربیل (کوردستان ۲۴)– نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در توئیتی نوشت: 'مردم حق انتخاب دارند."

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ٣١ خرداد ۱۴۰۲، پس از گفتگو با جنین هنیس پلاسخارت، فرستاده‌ی ویژه‌ی دبیر کل سازمان ملل در توئیتی نوشت: "مردم حق رأی دارند. ما در مورد آمادگی‌ها و حمایت‌ها با نماینده‌ی ویژه‌ی دبیر کل سازمان ملل متحد در اقلیم کوردستان گفتگو کردیم."

دفتر نمایندگی سازمان ملل نیز در توئیتی نوشت که " خانم جنین هنیس پلاسخارت مورد استقبال مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان قرار گرفت و ضمن بحث و تبادل‌نظر در مورد اوضاع کوردستان، بر اهمیت برگزاری انتخابات اقلیم کوردستان بدون تأخیر بیشتر شدند و نماینده‌ی سازمان ملل برای هرگونه همکاری در روند برگزاری انتخابات ابراز آمادگی کرد.

مسرور بارزانی روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲، با جنین هنیس پلاسخارت، نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق دیدار کرد.

موضوع اصلی این دیدار به بررسی وضعیت اقلیم کوردستان اختصاص داشت که طرفین در این راستا بر برگزاری هر چه سریع‌تر انتخابات پارلمانی توافق کردند.

The public has a right to elections.



