مسرور بارزانی: موضوع ازسرگیری صادرات نفت کوردستان را با وزیر انرژی ترکیه مورد گفتگو قرار دادیم

اربیل (کوردستان ۲۴)– نخست‌وزیر اقلیم کوردستان می‌گوید در دیدار با وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه بر ضرورت ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق بندر جیهان ترکیه تأکید کردند.

نخست‌وزیر مسرور بارزانی روز پنج‌شنبه ٢ شهریور ۱۴۰۲ در پستی در توییتر اعلام کرد که وی و آلپ ارسلان بریقدار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در مورد لزوم ازسرگیری صادرات نفت از اقلیم کوردستان از طریق بندر جیهان ترکیه و برداشتن موانع پیش روی آن گفتگو کردند

بارزانی گفت: ما بر توسعه‌ی روابط تجاری به ویژه هماهنگی در حوزه‌ی انرژی تاکید کردیم.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر روز پنجشنبه ٢ شهریور در دیدار با هاکان فیدان وزیر امور خارجه‌ی ترکیه که با حضور آلپ ارسلان بیرقدار انجام گرفت، آخرین تحولات عراق و منطقه و توسعه روابط دوجانبه را مورد بررسی قرار داد.

بر اساس بیانیه‌ی دفتر نخست‌وزیری، مسرور بارزانی، در این دیدار نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و وزیر امور خارجه‌ی ترکیه بر تقویت دوجانبه درزمینه‌ی مبادلات تجاری و تسهیل تردد گردشگران دو طرف تأکید کردند.

از دیگر موضوعات این دیدار، ضرورت و اهمیت ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق بندر جیهان ترکیه و رفع تمامی موانع و مشکلات مربوط به این موضوع بود و تأکید گردید که توقف صادرات نفت اقلیم کوردستان همه را متضرر کرده است.

A fruitful exchange today with Türkiye Energy Minister @aBayraktar1 in Erbil. We agreed on the importance of resuming oil exports from the Kurdistan Region through Ceyhan.



We also discussed additional ways to increase bilateral trade with Türkiye, including energy cooperation. pic.twitter.com/KEWqbFKZLu