مسرور بارزانی: عدم ارسال حقوق و امتیازات ما نقض قانون اساسی و توافقات است

اربیل (کوردستان ۲۴)–نخست‌وزیر اقلیم کوردستان می‌گوید عدم ارسال حقوق و امتیازات مالی ما همان‌طور که در بودجه‌ی فدرال آمده است، نقض قانون اساسی و توافقات است.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۲، در پیامی که در شبکه اجتماعی X (توئیتر سابق) منتشر کرد گفت که عدم ارسال حقوق امتیازات مالی ما توسط بغداد همان‌طور که در بودجه‌ی عراق فدرال آمده است، به شهروندان ما آسیب می‌رساند.

نخست‌وزیر گفت: عدم ارسال حقوق و امتیازات مالی اقلیم کوردستان توسط بغداد، اعتماد را کاهش می‌دهد و نقض قانون اساسی و توافق‌نامه‌ها است.

Zero payments from Baghdad hurt our citizens, erode trust, and blatantly violate the Iraqi Constitution. pic.twitter.com/3IPuB3Xx0x