اربیل (کوردستان ۲۴)- وزیر امور خارجه‌ی آمریکا در دیدار با محمد شیاع سودانی نخست‌وزیر عراق فدرال بر حمایت ایالات‌متحده‌ی امریکا از شروع مجدد صادرات نفت کوردستان از طریق خطوط لوله‌ی کوردستان به ترکیه تأکید کرد.

محمد شیاع سودانی نخست‌وزیر عراق صبح سه‌شنبه ٢٨ شهریور ۱۴۰۲، در حاشیه‌ی هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه‌ی آمریکا دیدار کرد.

وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که بلینکن از نخست‌وزیر عراق خواسته است که "به هماهنگی خود با دولت اقلیم کوردستان برای ارتقای ثبات و انعطاف ادامه دهد."

در این بیانیه آمده است که بلینکن "دوباره حمایت آمریکا از ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق خطوط لوله به ترکیه را تأیید کرد."

بر طبق بیان‌نامه‌ی وزارت خارجه‌ی آمریکا؛ در این دیدار دو طرف تعهد خود را برای ادامه‌ی تقویت روابط دو کشور در چارچوب اصول توافق راهبردی آمریکا و عراق اعلام کردند.

وزیر امور خارجه‌ی در این دیدار دعوت رسمی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از محمد شیعه سودانی نخست‌وزیر عراق برای دیدار از کاخ سفید را به وی ابلاغ کرد.

همزمان وزیر امور خارجه‌ی آمریکا در توئیتی نوشت: «ما با محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق دیدار کردیم تا در مورد شراکت راهبردی خود و بررسی مسائل اقتصادی و امنیتی پس از آخرین دیدارمان در مونیخ گفتگو کنیم.

بلینکن در این توئیت نوشت: ایالات‌متحده با دولت عراق برای ایجاد ثبات و رفاه منطقه‌ای و برای رفا مردم عراق تلاش می‌کند.

Met with Prime Minister @mohamedshia to discuss our strategic partnership and review progress on the economic and security issues since our last meeting in Munich. The United States is working with @iraqigovt to build regional stability and prosperity for the Iraqi people. pic.twitter.com/IEnw65QJ3b