اربیل(کوردستان ۲۴)- سفیر بریتانیا در عراق حملات موشکی سپاه پاسداران ایران به اربیل را محکوم کرد و گفت این حملات ناقض حاکمیت و امنیت عراق و اقلیم کوردستان است.

استفان هیچنز سفیر بریتانیا در عراق با ابراز همدردی با خانواده‌ی قربانیان حمله‌ی موشکی شب گذشته به اقلیم کوردستان، گفت: این نقض حاکمیت عراق و امنیت اقلیم کوردستان است.

سفیر بریتانیا در بغداد در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت: "اقدام تجاوزکارانه‌ی ایران به اربیل، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق را محکوم می‌کنم و عمیق‌ترین تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان این حملات ابراز می‌کنم و حمایت خود را از اقلیم کوردستان اعلام می‌کنم.

در حمله‌ی موشکی سپاه پاسداران ایران به چندین منطقه غیرنظامی در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان عراق پنج غیرنظامی شهید و شش نفر دیگر زخمی شدند.

I condemn Iran’s act of aggression against Erbil, a violation of Iraq’s sovereignty and territorial integrity. I extend my deepest condolences to the families of those killed in these attacks and express my support for the Kurdistan Regional

Government at this critical time.