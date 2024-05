اربیل( کوردستان۲۴)- مسرور بارزانی نخست‌وزیر می‌گوید که دولت اقلیم کوردستان از همه‌ی خیرین و سرمایه‌داران حمایت می‌کند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، پس از افتتاح "خانه‌ی سالمندان شیخ باز" در اربیل در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت: " مرکز سالمندان شیخ‌باز را در اربیل افتتاح کردم و خوشحال شدم که این مرکز با روشی مدرن ساخته شده است.

نخست‌وزیر نوشت: "امیدوارم نمونه‌های بیشتری از این مکان ها وجود داشته باشد و دولت اقلیم کوردستان از همه‌ی خیرین و سرمایه‌گذاران در ارائه چنین خدماتی به شهروندان را حمایت می‌کند."

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ "خانه‌ی سالمندان شیخ باز" در اربیل را افتتاح کرد. این خانه از سوی شیخ‌باز برزنجی رئیس مجموعه‌ شرکت‌های کار تأسیس شده است.

