مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روی دیوار خود در شبکه‌‌های اجتماعی از شرکت در مراسم ترحیم رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه درتهران خبر داد.

مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ٢خرداد ۱۴۰۳، در شبکه‌‌های اجتماعی ایکس و فیسبوک خود نوشت: امروز در چارچوب هیئت بلندپایه از اقلیم کوردستان در مراسم ترحیم رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه در تهران شرکت کردیم.

نخست وزیر اقلیم کوردستان نوشت: امروز در تهران درگذشت رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه را تسلیت گفتیم.

بالگرد حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و هیئت همراه شامگاه یکشنبه در شرایط ناملایم جوی در ارتفاعات آذربایجان غربی سقوط کرد و همه‌ی سرنشینان آن جان باختند.

