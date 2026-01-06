یک تحلیلگر سیاسی: نیروی دلتای آمریکا در مرز عراق مستقر شده است

شبه‌نظامیان خود را در وضعیت حساسی قرار داده‌اند و نمی‌خواهند سلاح‌هایشان را کنار بگذارند

2 ساعت پیش

یک تحلیلگر سیاسی و نظامی می‌گوید که نیروی دلتای آمریکا در مرز عراق مستقر شده‌اند و به زودی رویدادی بزرگ رخ خواهد داد.

کاظم زبیدی، تحلیلگر سیاسی و نظامی، به کوردستان۲۴ اعلام کرد که آن گروه‌های مسلحی که تحت پرچم عقیده فعالیت می‌کنند و می‌گویند سلاح مقدس است، برای آن‌ها سلاح واقعاً مقدس است، زیرا سلاح برایشان به یک باور تبدیل شده است. این تحلیلگر همچنین گفت: آن گروه‌های مسلح وابسته به جبهه‌ی مقاومت نمی‌خواهند سلاح‌هایشان را کنار بگذارند. او همچنین می‌گوید، "ما از جانب آمریکا در معرض خطر بزرگی قرار می‌گیریم، به ویژه که آن‌ها تأکید کرده‌اند سلاح باید در دست دولت باشد و همچنین تمام نیروها باید تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق قرار گیرند."

کاظم زبیدی اشاره کرد که شبه‌نظامیان خود را در وضعیت حساسی قرار داده‌اند، زیرا تمام طرف‌های سیاسی و حکومتی و همچنین نخست‌وزیر، بر این مسئله تأکید کرده‌اند که سلاح فقط باید در دست دولت باشد. بنابراین، بر اساس قوانین بین‌المللی، سلاح‌های در دست شبه‌نظامیان خارج از اقتدار دولت است و باید مجازات شوند.

این تحلیلگر همچنین اظهار داشت: "من فکر می‌کنم تصمیمات آن گروه‌های مسلح بی‌دلیل نیست و دستورالعمل‌هایی به آن‌ها رسیده است. اراده‌ای وجود دارد که از جانب جمهوری اسلامی ایران بر آن‌ها تحمیل شده است. این گفته‌ی خودشان است و می‌گویند ما با ایران هستیم و هر چه آن‌ها بگویند، ما اجرا می‌کنیم." کاظم زبیدی در ادامه گفت که جبهه‌ی مقاومت با اقدامات خود ثابت کرده است که سلاح‌های در دست آن‌ها، سلاح‌های ایران است. "ما در یک رویارویی بزرگ با آمریکا قرار داریم، بنابراین اگر این مشکل حل نشود، عراق دچار عزا و ماتم خواهد شد."

او همچنین گفت: در گزارش‌های اطلاعاتی این اطلاعات منتشر شده است که گفته می‌شود نیروی دلتای آمریکا که رئیس‌جمهور ونزوئلا، مادورو را دستگیر کردند، به مرز عراق آمده‌اند. نیروهای ویژه‌ی آمریکا در سمت سوریه و اردن قرار دارند، بنابراین به زودی رویدادی بزرگ در عراق رخ خواهد داد.

این تحلیلگر همچنین می‌گوید که اگر جبهه‌ی مقاومت به عدم کنار گذاشتن سلاح‌هایشان ادامه دهد، آمریکا به گروه‌های مسلح و پایگاه‌هایشان حمله خواهد کرد و به رهبرانشان یورش خواهد برد. این گفته‌ی من نیست، بلکه گفته‌ی وزیر دفاع آمریکا است که دو روز پیش در این باره اظهارنظر کرده است.